Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гвардиола отметил прогресс Зинченко

30 Января 2021, 16:32,

Global Look Press

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре украинского защитника Александра Зинченко в нынешнем сезоне.

«Зиинченко отлично чувствует себя на месте левого защитника. Александр прекрасно понимает игру команды. Сейчас он выступает на хорошем уровне.

Зинченко очень умен в плане тактики. Это показывает его футбольный интеллект. Александр сделал серьезный шаг вперед в последних матчах», - цитирует испанского тренера издание Manchester Evening News.

В сезоне-2020/2021 английской Премьер-лиги 24-летний украинец сыграл шесть поединков, в которых не отметился голевыми действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко
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