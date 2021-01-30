Гвардиола отметил прогресс Зинченко

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре украинского защитника Александра Зинченко в нынешнем сезоне.

«Зиинченко отлично чувствует себя на месте левого защитника. Александр прекрасно понимает игру команды. Сейчас он выступает на хорошем уровне.

Зинченко очень умен в плане тактики. Это показывает его футбольный интеллект. Александр сделал серьезный шаг вперед в последних матчах», - цитирует испанского тренера издание Manchester Evening News.

В сезоне-2020/2021 английской Премьер-лиги 24-летний украинец сыграл шесть поединков, в которых не отметился голевыми действиями.