«Ливерпуль» хочет арендовать защитника сборной США

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30 Января 2021, 11:19,
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Руководство «Ливерпуля» планирует усилить оборону в текущее трансферное окно. Мерсисайдцы подыскивают нового защитника в связи с травмами Виргила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.
Согласно сведениям издания ESPN, чемпион Англии нацелился на центрального защитника «Нью-Йорк Ред Буллз» Аарона Лонга. «Ливерпуль» рассчитывает арендовать 28-летнего игрока национальной сборной США до конца текущего сезона.
Лонг выступает в составе «Нью-Йорка» с 2016-го года. Защитник провел 135 поединков и отметился девятью забитыми мячами. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Аарон Лонг