​Оскар: «Хочу завершить карьеру в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Оскар высказался по поводу своего будущего. В начале 2017 года бразилец сменил лондонский клуб на китайский «Шанхай СИПГ».

«Я не думаю о том, чтобы уезжать из Китая. Здесь у меня есть отличный проект. Но для завершения карьеры я хотел бы вернуться в «Челси». Я построил там красивую историю, оказавшись в Премьер-лиге молодым, когда болельщики не очень доверяли бразильским футболистам. Я помог изменить это.

Я стану немного старше и попробую снова. Учитывая мою качественную игру и хорошую статистику, я чувствую, что для меня ещё есть место в «Челси», - цитирует Оскара The Guardian.