​Оскар: «Хочу завершить карьеру в «Челси»

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26 Января 2021, 17:26,
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Бывший полузащитник «Челси» Оскар высказался по поводу своего будущего. В начале 2017 года бразилец сменил лондонский клуб на китайский «Шанхай СИПГ».
«Я не думаю о том, чтобы уезжать из Китая. Здесь у меня есть отличный проект. Но для завершения карьеры я хотел бы вернуться в «Челси». Я построил там красивую историю, оказавшись в Премьер-лиге молодым, когда болельщики не очень доверяли бразильским футболистам. Я помог изменить это.
Я стану немного старше и попробую снова. Учитывая мою качественную игру и хорошую статистику, я чувствую, что для меня ещё есть место в «Челси», - цитирует Оскара The Guardian.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Оскар, Шанхай СИПГ