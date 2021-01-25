​Лэмпард - на одиннадцатом месте среди тренеров «Челси» по среднему количеству очков

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25 Января 2021, 15:07,
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Фрэнк Лэмпард больше не является главным тренером «Челси». В понедельник лондонский клуб официально расстался с молодым тренером.
Британские СМИ начали подводить итоги работы Лэмпарда и заметили, что он занимает только одиннадцатое место среди тренеров «Челси» по среднему количеству набранных очков за матч в Премьер-лиге.
1. Авраам Грант – 2,31 очка за игру в среднем
2. Жозе Моуринью – 2,19
3. Антонио Конте – 2,14
4. Карло Анчелотти – 2,07
5. Луис Фелипе Сколари – 1,96
6. Гус Хиддинк – 1,94
7. Маурицио Сарри – 1,89
8. Роберто ди Маттео – 1,93
9. Клаудио Раньери – 1,82
10. Андре Виллаш-Боаш – 1,70
11. Фрэнк Лэмпард – 1,6
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
ЛОЛ Грант выше всех, а ниже Лемпарда кто нибудь есть вообще
Очки за все встречи (хз, с плей-офф или нет) делятся на количество встреч. Например, 50 игр, набрано 80 очков - делим и получаем 1.6.
п.с. биткоины оставь себе.
написано же "в среднем".
рассказать, как считать среднее?