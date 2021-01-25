Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Лэмпард - на одиннадцатом месте среди тренеров «Челси» по среднему количеству очков

25 Января 2021, 15:07,

Global Look Press

Фрэнк Лэмпард больше не является главным тренером «Челси». В понедельник лондонский клуб официально расстался с молодым тренером.

Британские СМИ начали подводить итоги работы Лэмпарда и заметили, что он занимает только одиннадцатое место среди тренеров «Челси» по среднему количеству набранных очков за матч в Премьер-лиге.

1. Авраам Грант – 2,31 очка за игру в среднем

2. Жозе Моуринью – 2,19

3. Антонио Конте – 2,14

4. Карло Анчелотти – 2,07

5. Луис Фелипе Сколари – 1,96

6. Гус Хиддинк – 1,94

7. Маурицио Сарри – 1,89

8. Роберто ди Маттео – 1,93

9. Клаудио Раньери – 1,82

10. Андре Виллаш-Боаш – 1,70

11. Фрэнк Лэмпард – 1,6

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
25 Января 2021, 16:54

ЛОЛ Грант выше всех, а ниже Лемпарда кто нибудь есть вообще

0
vebmen84
25 Января 2021, 16:36
как за матч набрать 2.19 очка или 1.6 кто знает тому перешлю 100 баксов в биткоинах.....
0
altmax
25 Января 2021, 16:51

Очки за все встречи (хз, с плей-офф или нет) делятся на количество встреч. Например, 50 игр, набрано 80 очков - делим и получаем 1.6.
п.с. биткоины оставь себе.

1
Алексей Антоненко
25 Января 2021, 16:51

написано же "в среднем".
рассказать, как считать среднее?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»
​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола