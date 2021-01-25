«Порту» нацелился на вингера «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард близок к уходу из английского гранда в текущее трансферное окно. Как сообщает издание Todofichajes, 28-летнего футболиста хотят видеть в чемпионате Португалии.

Согласно данным источника, интерес к игроку проявляет «Порту». «Драконы» готовы предложить за Лингарда порядка десяти миллионов евро. Что касается самого Джесси, то он не против сменить клубную прописку ради получения игровой практики.

В сезоне-2020/2021 полузащитник принял участие всего в трех поединках, не отметившись результативными действиями.