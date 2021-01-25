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«Порту» нацелился на вингера «Манчестер Юнайтед»

25 Января 2021, 08:49,

Global Look Press

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард близок к уходу из английского гранда в текущее трансферное окно. Как сообщает издание Todofichajes, 28-летнего футболиста хотят видеть в чемпионате Португалии.

Согласно данным источника, интерес к игроку проявляет «Порту». «Драконы» готовы предложить за Лингарда порядка десяти миллионов евро. Что касается самого Джесси, то он не против сменить клубную прописку ради получения игровой практики.

В сезоне-2020/2021 полузащитник принял участие всего в трех поединках, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Порту, Трансферы футбола - зима 2021, Джесси Лингард
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Комментарии (2)
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0
RedMonk
25 Января 2021, 10:40

Надо продавать пока можно продать полузащитников у нас хватает !

0
Underdog
25 Января 2021, 10:25

Лингард оказывается парень на расхват

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