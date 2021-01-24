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​Гвардиола призывает Фодена быть собой, а не де Брёйне

24 Января 2021, 15:38,

Global Look Press

В ближайшие четыре-шесть недель «Манчестер Сити» придётся обходиться без своего ведущего футболиста в лице Кевина де Брёйне. Бельгийский полузащитник получил травму и пропустит ряд ключевых игр команды.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола призывает своих футболистов оставаться самими собой, а не быть заменой для де Брёйне.

«У нас хватает футболистов. Фоден должен быть Фоденом, а не Кевином де Брёйне, потому что Кевин де Брёйне есть только один. Филу нужно продолжать делать то, что он делал раньше», - цитирует Гвардиолу Goal.com.

«Манчестер Сити» на текущий момент занимает второе место в таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Кевин де Брёйне, Фил Фоден
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