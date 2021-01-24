​«Манчестер Юнайтед» не хочет вступать в Суперлигу после заявления ФИФА и УЕФА

Несколько дней назад ФИФА совместно со всеми конфедерациями, включая УЕФА, выступила с заявлением против создания Суперлиги. Клубы, которые вступят в Суперлигу, не смогут играть в клубных турнирах УЕФА и других соревнованиях, проходящими под эгидой конфедераций. Более того, футболисты из таких клубов не смогут играть на чемпионатах Европы и мира.

«Манчестер Юнайтед» после этого заявления не хочет выступать в Суперлигу. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к клубу. Отмечается, что инициатором создания турнира для топ-клубов являются «Реал» и «Ювентус», однако жёсткая позиция ФИФА и УЕФА приводит к тому, что мадридцам и туринцам будет сложно убедить другие клубы.