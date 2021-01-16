​Вейналдум не продлит контракт с «Ливерпулем» ради «Барселоны»

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум не собирается продлевать контракт с «Ливерпулем», истекающий в концовке сезона. Как сообщает Mirror, голландский футболист настроен переходить в «Барселону» летом.

По данным источника, приход Рональда Кумана на тренерский мостик «Барселоны» только усилил желание Вейналдума переехать на «Камп Ноу». Джорджиньо хочет попробовать войти в число голландских футболистов, добившихся успеха в «Барселоне».

В текущем сезоне Джорджиньо Вейналдум провёл за «Ливерпуль» в различных соревнованиях двадцать пять матчей, в которых забил два гола.