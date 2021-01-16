​Вейналдум не продлит контракт с «Ливерпулем» ради «Барселоны»

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16 Января 2021, 19:54,
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Полузащитник Джорджиньо Вейналдум не собирается продлевать контракт с «Ливерпулем», истекающий в концовке сезона. Как сообщает Mirror, голландский футболист настроен переходить в «Барселону» летом.
По данным источника, приход Рональда Кумана на тренерский мостик «Барселоны» только усилил желание Вейналдума переехать на «Камп Ноу». Джорджиньо хочет попробовать войти в число голландских футболистов, добившихся успеха в «Барселоне».
В текущем сезоне Джорджиньо Вейналдум провёл за «Ливерпуль» в различных соревнованиях двадцать пять матчей, в которых забил два гола.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Ливерпуль, Джорджиньо Вейналдум, Трансферы футбола - лето 2021