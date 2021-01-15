Гвардиола: «Надеюсь, что Гарсия не уйдёт зимой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе защитника Эрика Гарсии в зимнее трансферное окно.

«Надеюсь, что он не уйдёт зимой. Возможно, «Барселона» знакома с ситуацией лучше меня. Не знаю, что будет, но произойти может всякое…» - цитирует Гвардиолу City Xtra.

Напомним, что активный интерес к 20-летнему испанцу проявляет «Барселона». Действующее соглашение Гарсии с «Манчестер Сити» рассчитано до конца нынешнего сезона. С большой долей вероятности Эрик покинет английский клуб в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл лишь семь матчей за «Манчестер Сити».