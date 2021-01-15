Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Топ-клуб Серии А нацелился на ван де Бека

15 Января 2021, 09:22,

Global Look Press

Голландский полузащитник Донни ван де Бек, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии.

Как сообщает издание Calciomercato, заинтересованность в трансфере 23-летнего игрока проявляет миланский «Интер». Боссы «нерадзурри» рассчитывают оформить аренду ван де Бека до конца сезона-2020/2021. В контракте может быть прописан пункт о последующем выкупе прав на голландца.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в десяти поединках, записав на свой счет один забитый мяч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Донни ван де Бек
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