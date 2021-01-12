​Холдинг подписал новый контракт с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» посредством своего официального сайта сообщил о подписании нового контракта с защитником Робом Холдингом. Трудовое соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до конца июня 2024 года и имеет опцию возможного продления ещё на один сезон.

Роб Холдинг выступает за «Арсенал» с лета 2016 года после перехода из «Болтона». Если брать текущий сезон, то защитник в различных соревнованиях провёл восемнадцать матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ближайший матч Премьер-лиги «Арсенал» проведёт в четверг, четырнадцатого января. Соперником «канониров» будет «Кристал Пэлас».