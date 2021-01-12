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​Это’О рассказал, в чём Моуринью превосходит Гвардиолу

12 Января 2021, 15:50,

Global Look Press

Известный в прошлом форвард «Барселоны» Самюэль Это’О поговорил о тренерах, с которыми работал.

«Мне больше нравится стиль Жозе Моуринью. Это вопрос стиля, ведь у каждого свой путь. Лично я выбираю Моуринью.

Гвардиола относится к числу топ-тренеров, но я не думаю, что есть тренер, который сможет мотивировать игроков как же сильно, как это делает Моуринью. Для меня требл под его руководством в «Интере» является особенным.

Сейчас многие тренеры имеют свой стиль. Но с точки зрения мотивации и получения максимальной отдачи от футболистов Моуринью лучший», - приводит слова камерунца Goal.com со ссылкой на SPORTbible.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола, Самюэль Это'О
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