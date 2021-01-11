«Валенсия» хочет подписать защитника «Тоттенхэма»

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11 Января 2021, 10:59,
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Защитник лондонского «Тоттенхэма» Гарри Уинкс имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Как сообщает издание Daily Mail, заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет «Валенсия».
Согласно данным источника, «летучие мыши» сделали предложение «шпорам», однако получили отказ. Впрочем, «Тоттенхэм» готов продолжить переговоры, ведь главный тренер команды Жозе Моуринью не рассчитывает на игрока.
В текущем сезоне защитник сыграл 16 поединков за лондонскую команду, отметившись забитым мячом и голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость Уинкса в 25 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Валенсия, Трансферы футбола - зима 2021, Гарри Уинкс