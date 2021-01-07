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Аллер может сменить «Вест Хэм» на голландский топ-клуб

07 Января 2021, 08:36,

Global Look Press

Французский форвард Себастьян Аллер, выступающий в чемпионате Англии за лондонский «Вест Хэм», имеет вариант продолжения карьеры в голландской Эредивизии.

Согласно сведениям издания L'Equipe, заинтересованность в переходе 26-летнего игрока проявляет амстердамский «Аякс». Ожидается, что сделка может быть оформлена в текущее трансферное окно.

Напомним, что Аллер перебрался в стан «молотобойцев» из немецкого «Айнтрахта» летом 2019-го года. Англичане заплатили за нападающего 50 миллионов евро. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Себастьян Аллер
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