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Флетчер: «Рад вернуться в «Манчестер Юнайтед»

04 Января 2021, 22:38,

Global Look Press

Даррен Флетчер прокомментировал возвращение в «Манчестер Юнайтед». Шотландец вошёл в тренерский штаб Уле Гуннара Сульшера.

«Я очень рад вернуться в клуб в качестве тренера главной команды. Это очень важное время для такого молодого состава, я с нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе», - цитирует Флетчера пресс-служба «манкунианцев».

«Манчестер Юнайтед» набрал 33 очка в шестнадцати турах английской Премьер-лиги и расположился на второй строчке в турнирной таблице, уступая лидирующему «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

В среду, 6 января, «манкунианцы» встретятся с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Кубка Англии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Даррен Флетчер
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