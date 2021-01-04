Флетчер: «Рад вернуться в «Манчестер Юнайтед»

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04 Января 2021, 22:38,
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Даррен Флетчер прокомментировал возвращение в «Манчестер Юнайтед». Шотландец вошёл в тренерский штаб Уле Гуннара Сульшера.
«Я очень рад вернуться в клуб в качестве тренера главной команды. Это очень важное время для такого молодого состава, я с нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе», - цитирует Флетчера пресс-служба «манкунианцев».
«Манчестер Юнайтед» набрал 33 очка в шестнадцати турах английской Премьер-лиги и расположился на второй строчке в турнирной таблице, уступая лидирующему «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.
В среду, 6 января, «манкунианцы» встретятся с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Кубка Англии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Даррен Флетчер