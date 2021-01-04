Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пулишич: «Челси» нужно проявить характер»

04 Января 2021, 16:16,

Global Look Press

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич дал комментарий после домашнего поражения от «Манчестер Сити» со счётом 1:3.

«Мы переживаем тяжёлый период. Время от времени такое случается со всеми, мы и сами были в таких ситуациях раньше.

На неделе у нас будет матч, в котором нужно постараться что-то изменить и начать добывать положительные результаты. Будет нелегко, но сейчас нам нужно проявить характер», - сказал Пулишич клубной пресс-службе.

На текущий момент «Челси» занимает только восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре команда Фрэнка Лэмпарда сыграет против «Фулхэма».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Кристиан Пулишич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Кошмар Лэмпарда продолжается и в 2021-м году: «МанСити» разбил «Челси» в Лондоне
Кошмар Лэмпарда продолжается и в 2021-м году: «МанСити» разбил «Челси» в Лондоне


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола