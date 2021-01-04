Пулишич: «Челси» нужно проявить характер»

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04 Января 2021, 16:16,
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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич дал комментарий после домашнего поражения от «Манчестер Сити» со счётом 1:3.
«Мы переживаем тяжёлый период. Время от времени такое случается со всеми, мы и сами были в таких ситуациях раньше.
На неделе у нас будет матч, в котором нужно постараться что-то изменить и начать добывать положительные результаты. Будет нелегко, но сейчас нам нужно проявить характер», - сказал Пулишич клубной пресс-службе.
На текущий момент «Челси» занимает только восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре команда Фрэнка Лэмпарда сыграет против «Фулхэма».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Кристиан Пулишич