Пирло заинтересован в трансфере Жиру

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04 Января 2021, 10:21,
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Рулевой туринского «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о возможном трансфере опытного французского нападающего Оливье Жиру, ныне выступающего за лондонский «Челси».
«Мы уже обсуждали наши планы на зимнее трансферное окно. Будем предпринимать какие-то действия в ближайшие дни.
Переход Оливье Жиру? Он бы нам пригодился. Но об этом лучше спросить у руководства, они знают больше о трансферах», - приводит слова тренера издание Dazn.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги 34-летний француз сыграл девять матчей и отметился тремя голами. Его действующий трудовой договор с «пенсионерами» рассчитан до лета 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Андреа Пирло, Оливье Жиру, Трансферы футбола - зима 2021