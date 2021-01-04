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Пирло заинтересован в трансфере Жиру

04 Января 2021, 10:21,

Global Look Press

Рулевой туринского «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о возможном трансфере опытного французского нападающего Оливье Жиру, ныне выступающего за лондонский «Челси».

«Мы уже обсуждали наши планы на зимнее трансферное окно. Будем предпринимать какие-то действия в ближайшие дни.

Переход Оливье Жиру? Он бы нам пригодился. Но об этом лучше спросить у руководства, они знают больше о трансферах», - приводит слова тренера издание Dazn.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 34-летний француз сыграл девять матчей и отметился тремя голами. Его действующий трудовой договор с «пенсионерами» рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андреа Пирло, Оливье Жиру, Трансферы футбола - зима 2021
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