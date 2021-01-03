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​«Манчестер Сити» начал расследование в отношении Менди

03 Января 2021, 13:28,

Global Look Press

«Манчестер Сити» начал расследование в связи с информацией о том, что защитник команды Бенжамен Менди устроил у себя дома вечеринку в канун Нового года, сообщает в Twitter журналист The Athletic Сэм Ли. Французский футболист мог нарушить правила, установленные ради недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее из-за ряда случаев заражения коронавирусом в стане «Манчестер Сити» был перенесён матч команды против «Эвертона»,

Бенжамен Менди в сезоне 2020/2021 провёл за «Манчестер Сити» девять матчей в различных соревнованиях. В них француз отметился одним забитым голом и одной результативной передачей на партнёра.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Бенжамен Менди
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Комментарии (1)
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5
Кар Карыч
03 Января 2021, 13:37

Кто посмел обвинить в чём-то негра?

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