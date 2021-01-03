​«Манчестер Сити» начал расследование в отношении Менди

«Манчестер Сити» начал расследование в связи с информацией о том, что защитник команды Бенжамен Менди устроил у себя дома вечеринку в канун Нового года, сообщает в Twitter журналист The Athletic Сэм Ли. Французский футболист мог нарушить правила, установленные ради недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее из-за ряда случаев заражения коронавирусом в стане «Манчестер Сити» был перенесён матч команды против «Эвертона»,

Бенжамен Менди в сезоне 2020/2021 провёл за «Манчестер Сити» девять матчей в различных соревнованиях. В них француз отметился одним забитым голом и одной результативной передачей на партнёра.