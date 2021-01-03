​Гвардиола высказался о возвращении «Манчестер Юнайтед» в лидеры АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу возвращения «Манчестер Юнайтед» в лидеры Премьер-лиги. На текущий момент «красные дьяволы» уступают место на вершине таблицы «Ливерпулю» только по разности мячей.

«Я почти уверен, что Уле [Сульшер] счастливее меня. Но меня не очень волнует «Манчестер Юнайтед». Я занят тем, что мы должны делать изо дня в день. Если «МЮ» находится в лидерах, то только потому, что заслуживает этого. Когда я перешёл в «Манчестер Сити», я ожидал, что «Манчестер Юнайтед» постоянно будет среди лидеров. Это было невозможно в последние годы, но теперь они вернулись», - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.