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​«Манчестер Сити» приблизился к продлению контракта с де Брёйне

03 Января 2021, 10:07,

Global Look Press

Переговоры о продлении контракта между «Манчестер Сити» и полузащитником Кевином де Брёйне движутся в правильном направлении, о чём в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо. По его данным, в клубе считают, что достижение соглашения очень близко.

Действующий контракт де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до средины 2023 года, однако клуб уже сейчас хочет связать бельгийского футболиста более длительным трудовым договором.

В сезоне 2020/2021 29-летний Кевин де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» семнадцать матчей в различных соревнованиях. На счету бельгийского полузащитника два гола и одиннадцать результативных передач партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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