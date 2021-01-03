​«Манчестер Сити» приблизился к продлению контракта с де Брёйне

Переговоры о продлении контракта между «Манчестер Сити» и полузащитником Кевином де Брёйне движутся в правильном направлении, о чём в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо. По его данным, в клубе считают, что достижение соглашения очень близко.

Действующий контракт де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до средины 2023 года, однако клуб уже сейчас хочет связать бельгийского футболиста более длительным трудовым договором.

В сезоне 2020/2021 29-летний Кевин де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» семнадцать матчей в различных соревнованиях. На счету бельгийского полузащитника два гола и одиннадцать результативных передач партнёрам.