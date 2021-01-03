​«Манчестер Сити» приблизился к продлению контракта с де Брёйне

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03 Января 2021, 10:07,
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Переговоры о продлении контракта между «Манчестер Сити» и полузащитником Кевином де Брёйне движутся в правильном направлении, о чём в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо. По его данным, в клубе считают, что достижение соглашения очень близко.
Действующий контракт де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до средины 2023 года, однако клуб уже сейчас хочет связать бельгийского футболиста более длительным трудовым договором.
В сезоне 2020/2021 29-летний Кевин де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» семнадцать матчей в различных соревнованиях. На счету бельгийского полузащитника два гола и одиннадцать результативных передач партнёрам.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне