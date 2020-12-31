Уилшер хочет продолжить карьеру в МЛС

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер продолжает подыскивать себе новый клуб. Как информирует Goal, 28-летний футболист хотел бы продолжить карьеру в МЛС. Игрок имеет несколько предложений из американской лиги.

В октябре Уилшер покинул «Вест Хэм» и до сих пор находится в статусе свободного агента.

Уилшер выступал за «молотобойцев» с 2018-го года. Ранее Джек играл в составе «Арсенала» (с 2008-го по 2018-й год). В составе национальной сборной Англии полузащитник провел 34 поединка и отметился двумя забитыми мячами.

В текущем сезоне АПЛ полузащитник на поле не выходил.