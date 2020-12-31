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Уилшер хочет продолжить карьеру в МЛС

31 Декабря 2020, 10:26,

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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер продолжает подыскивать себе новый клуб. Как информирует Goal, 28-летний футболист хотел бы продолжить карьеру в МЛС. Игрок имеет несколько предложений из американской лиги.

В октябре Уилшер покинул «Вест Хэм» и до сих пор находится в статусе свободного агента.

Уилшер выступал за «молотобойцев» с 2018-го года. Ранее Джек играл в составе «Арсенала» (с 2008-го по 2018-й год). В составе национальной сборной Англии полузащитник провел 34 поединка и отметился двумя забитыми мячами.

В текущем сезоне АПЛ полузащитник на поле не выходил.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джек Уилшер, Трансферы футбола - зима 2021
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