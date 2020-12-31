Клопп назвал сроки восстановления Матипа

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31 Декабря 2020, 09:53,
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о сроках восстановления защитника Жоэля Матипа. Камерунец травмировался в матче 15-го тура Премьер-лиги против «Вест Бромвича».
«Обычно с подобными повреждениями пропускают около трех недель», - передает слова немецкого специалиста издание Daily Mail.
Ранее из-за травм мерсисайдский клуб потерял Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Матип провел восемь матчей, записав себе в актив один гол и две результативные передачи.
После 16 туров АПЛ «Ливерпуль», набрав 33 балла, занимает первое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Жоэль Матип