Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Клопп назвал сроки восстановления Матипа

31 Декабря 2020, 09:53,

Global Look Press

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о сроках восстановления защитника Жоэля Матипа. Камерунец травмировался в матче 15-го тура Премьер-лиги против «Вест Бромвича».

«Обычно с подобными повреждениями пропускают около трех недель», - передает слова немецкого специалиста издание Daily Mail.

Ранее из-за травм мерсисайдский клуб потерял Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Матип провел восемь матчей, записав себе в актив один гол и две результативные передачи.

После 16 туров АПЛ «Ливерпуль», набрав 33 балла, занимает первое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Жоэль Матип
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