Моуринью хочет пригласить Рамоса в «Тоттенхэм»

Испанский защитник Серхио Рамос, контракт которого с мадридским «Реалом» истекает летом 2021-го года, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как информирует издание Evening Standard, в услугах 34-летнего футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью лично настаивает на подписании опытного игрока.

Напомним, что Рамос выступал под руководством португальского специалиста, когда тот возглавлял «королевский» клуб с 2010-го по 2013-й год.

Серхио защищает цвета «галактикос» с 2005-го года. В нынешнем сезоне Примеры он провел 12 матчей и отметился двумя забитыми мячами.