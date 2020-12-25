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Магуайр: «Варди – великий игрок, очень сложно остановить его»

25 Декабря 2020, 16:30,

Global Look Press

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о нападающем «Лестера» Джейми Варди.

«Джейми – великий игрок. Он получил «Золотую бутсу» летом, я очень рад за него. Я много играл против Варди на тренировках и дважды встречался с ним в прошлом году, поэтому я знаю, что будет очень тяжело остановить его, надеюсь, что мы с моим партнёром по обороне не позволим ничего сделать Варди», - цитирует защитника сборной Англии Manchester Evening News.

Матч между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 26 декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 15:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Джейми Варди, Гарри Магуайр
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