Магуайр: «Варди – великий игрок, очень сложно остановить его»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о нападающем «Лестера» Джейми Варди.

«Джейми – великий игрок. Он получил «Золотую бутсу» летом, я очень рад за него. Я много играл против Варди на тренировках и дважды встречался с ним в прошлом году, поэтому я знаю, что будет очень тяжело остановить его, надеюсь, что мы с моим партнёром по обороне не позволим ничего сделать Варди», - цитирует защитника сборной Англии Manchester Evening News.

Матч между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 26 декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 15:30 по московскому времени.