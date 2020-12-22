Сиссоко: «Уверен, что Погба летом вернётся в «Ювентус»

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22 Декабря 2020, 19:26,
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Экс-полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Сиссоко считает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернётся в «Ювентус».
«Я уверен, что Погба перейдёт в «Ювентус». Он не может найти своё место в «Манчестер Юнайтед». Агент Поля уже сказал, что они не собираются продлевать контракт. Сомневаюсь, что Погба вернётся в «Ювентус» зимой, но летом он может переехать в Турин», - цитирует Сиссоко TuttoJuve.com.
27-летнего француза регулярно критикуют в СМИ. В нынешнем сезоне Погба сыграл шестнадцать матчей за туринский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Контракт полузащитника с «манкунианцами» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Поль Погба, Трансферы футбола - зима 2021, Мохамед Сиссоко