Сиссоко: «Уверен, что Погба летом вернётся в «Ювентус»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Сиссоко считает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернётся в «Ювентус».

«Я уверен, что Погба перейдёт в «Ювентус». Он не может найти своё место в «Манчестер Юнайтед». Агент Поля уже сказал, что они не собираются продлевать контракт. Сомневаюсь, что Погба вернётся в «Ювентус» зимой, но летом он может переехать в Турин», - цитирует Сиссоко TuttoJuve.com.

27-летнего француза регулярно критикуют в СМИ. В нынешнем сезоне Погба сыграл шестнадцать матчей за туринский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Контракт полузащитника с «манкунианцами» рассчитан до 30 июня 2022 года.