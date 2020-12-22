«МЮ» не собирается продлевать аренду Игало

Нигерийский форвард Одион Игало, выступающий на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», близок к уходу из английского гранда.

Как сообщает издание The Times, «красные дьяволы» не собираются продлевать аренду 31-летнего футболиста, правами на которого владеет китайский «Шанхай Шэньхуа». Срок действия соглашения между «Манчестер Юнайтед» и Игало истекает 31-го января 2021-го года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Один сыграл всего один поединок, проведя на поле около десяти минут.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед», имея игру в запасе, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.