«МЮ» не собирается продлевать аренду Игало

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22 Декабря 2020, 13:51,
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Нигерийский форвард Одион Игало, выступающий на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», близок к уходу из английского гранда.
Как сообщает издание The Times, «красные дьяволы» не собираются продлевать аренду 31-летнего футболиста, правами на которого владеет китайский «Шанхай Шэньхуа». Срок действия соглашения между «Манчестер Юнайтед» и Игало истекает 31-го января 2021-го года.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Один сыграл всего один поединок, проведя на поле около десяти минут.
В настоящий момент «Манчестер Юнайтед», имея игру в запасе, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Одион Игало