​Погба всё ближе к «Ювентусу»? Райолу заметили в Турине

Известный агент Мино Райола был замечен в Турине, о чём сообщает Il Corriere della Sera. Это лишь подогревает слухи о возможном возвращении в «Ювентус» полузащитника Поля Погба, хотя Райола недавно говорил, что Погба вряд ли сменит клубную прописку зимой.

Между тем, ряд итальянских СМИ пишет о том, что «Ювентус» постарается вернуть Погба в свои ряды уже в январе. Впрочем, переговоры намечаются сложные, ведь туринцам для покупки француза придётся кого-то продавать.

Добавим, что Мино Райола несколько недель назад заявил, что между «Манчестер Юнайтед» и Полем Погба «всё кончено».