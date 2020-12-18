​Погба всё ближе к «Ювентусу»? Райолу заметили в Турине

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18 Декабря 2020, 16:53,
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Известный агент Мино Райола был замечен в Турине, о чём сообщает Il Corriere della Sera. Это лишь подогревает слухи о возможном возвращении в «Ювентус» полузащитника Поля Погба, хотя Райола недавно говорил, что Погба вряд ли сменит клубную прописку зимой.
Между тем, ряд итальянских СМИ пишет о том, что «Ювентус» постарается вернуть Погба в свои ряды уже в январе. Впрочем, переговоры намечаются сложные, ведь туринцам для покупки француза придётся кого-то продавать.
Добавим, что Мино Райола несколько недель назад заявил, что между «Манчестер Юнайтед» и Полем Погба «всё кончено».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Поль Погба, Мино Райола, Трансферы футбола - зима 2021
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Переоценённый страус или, прическофильный попугай. На поле не видет других кроме самого себя....
дичью желтой снова попахивает)))Представляю сенсацию,если вместо так всеми ожидаемого Польки в Юву перейдет за символическую плату какой нибудь Лингардиньо)))))Хотя,где то мелькали новости,что Лингард мол порвал с одиозным агентом....
Дык, его ж в Зенит сватали )
Читал где-то слух сегодня, что в сделку войдут Бернардески и Павлик.
Я в шоке, если Бернардески - хрен с ним, а вот Дибала - потеря.