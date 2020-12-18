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​Погба всё ближе к «Ювентусу»? Райолу заметили в Турине

18 Декабря 2020, 16:53,

Global Look Press

Известный агент Мино Райола был замечен в Турине, о чём сообщает Il Corriere della Sera. Это лишь подогревает слухи о возможном возвращении в «Ювентус» полузащитника Поля Погба, хотя Райола недавно говорил, что Погба вряд ли сменит клубную прописку зимой.

Между тем, ряд итальянских СМИ пишет о том, что «Ювентус» постарается вернуть Погба в свои ряды уже в январе. Впрочем, переговоры намечаются сложные, ведь туринцам для покупки француза придётся кого-то продавать.

Добавим, что Мино Райола несколько недель назад заявил, что между «Манчестер Юнайтед» и Полем Погба «всё кончено».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Поль Погба, Мино Райола, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (5)
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0
Вольнов Николай
18 Декабря 2020, 18:54

Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

0
Misha_diablo_football
18 Декабря 2020, 18:29

Переоценённый страус или, прическофильный попугай. На поле не видет других кроме самого себя....

0
Манкунианец76
18 Декабря 2020, 18:09

дичью желтой снова попахивает)))Представляю сенсацию,если вместо так всеми ожидаемого Польки в Юву перейдет за символическую плату какой нибудь Лингардиньо)))))Хотя,где то мелькали новости,что Лингард мол порвал с одиозным агентом....

0
kalibr
18 Декабря 2020, 18:15

Дык, его ж в Зенит сватали )

0
kalibr
18 Декабря 2020, 18:02

Читал где-то слух сегодня, что в сделку войдут Бернардески и Павлик.
Я в шоке, если Бернардески - хрен с ним, а вот Дибала - потеря.

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