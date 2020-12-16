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«Вест Бромвич» уволил Билича

16 Декабря 2020, 15:21,

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«Вест Бромвич» объявил об увольнении Славена Билича с поста главного тренера клуба.

Как сообщает пресс-служба клуба, вместе с Биличем из «Вест Бромвича» ушли и три его помощника.

«Клуб благодарит Славена и его тренерский штаб за их успешную работу в прошлом сезоне и желает им удачи в будущем», - говорится в обращении пресс-службы «Вест Бромвича».

Напомним, что вчера «Вест Бромвич» отобрал очки у «Манчестер Сити» (1:1). После тринадцати туров «Вест Бромвич» с семью очками занимает девятнадцатое место в английской Премьер-лиге.

В прошлом сезоне «Вест Бромвич» занял второе место в Чемпионшипе и вышел в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вест Бромвич, Славен Билич
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