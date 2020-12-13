​«Вулверхэмптон» попробует подписать Зинченко зимой

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13 Декабря 2020, 10:41,
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Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко остаётся в сфере интересов «Вулверхэмптона». Как сообщает Daily Star, «волки» предпримут новую попытку подписать игрока в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что главному тренеру «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту нравится Зинченко за его умение играть как в обороне, так и в центральной части поля.
В этом сезоне Александр Зинченко провёл за «Манчестер Сити» только пять матчей. При этом в Премьер-лиге украинец сыграл лишь раз и провёл на поле 12 минут. Желание получать стабильную игровую практику может повлиять на решение Зинченко по трансферу.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Вулверхэмптон, Александр Зинченко, Трансферы футбола - зима 2021