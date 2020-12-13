​«Вулверхэмптон» попробует подписать Зинченко зимой

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко остаётся в сфере интересов «Вулверхэмптона». Как сообщает Daily Star, «волки» предпримут новую попытку подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что главному тренеру «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту нравится Зинченко за его умение играть как в обороне, так и в центральной части поля.

В этом сезоне Александр Зинченко провёл за «Манчестер Сити» только пять матчей. При этом в Премьер-лиге украинец сыграл лишь раз и провёл на поле 12 минут. Желание получать стабильную игровую практику может повлиять на решение Зинченко по трансферу.