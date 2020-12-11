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​Ван Перси: «Я просил Венгера купить в «Арсенал» Кьеллини»

11 Декабря 2020, 15:48,

ФК "Краснодар"

Экс-нападающий «Арсенала» Робин ван Перси рассказал о том, что в своё время предлагал Арсену Венгеру купить Джорджо Кьеллини.

«В какой-то момент я почувствовал, что «Арсенал» должен стать лучше для победы в Премьер-лиге. Я чувствовал, что нам не хватает менталитета победителя, и попросил Арсена Венгера купить в «Арсенал» Джорджо Кьеллини.

Я играл против Кьеллини несколько раз, это настоящий победитель. Ему 36 лет, но он выставляет девять локтей в каждой игре с улыбкой на лице. Он будет продолжать улыбаться и никогда не получит жёлтую карточку. Команде нужны такие победители, и я чувствовал, что мы должны были его подписать», - сказал ван Перси в интервью журналисту Каю Горгельсу.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Робин Ван Перси, Джорджо Кьеллини
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