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«Манчестер Юнайтед» планирует купить защитника «Атлетико»

07 Декабря 2020, 10:16,

Global Look Press

Английский защитник Киран Триппьер, выступающий в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», может вернуться на родину. Об этом рапортует издание The Telegraph.

Как сообщает источник, заинтересованность в услугах 30-летнего футболиста проявляет руководство «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» хотят подписать Триппьера с целью усилить конкуренцию для Аарона Уан-Биссаки.

Киран выступает за «матрасников» с лета 2019-го года. Его контракт с испанским топ-клубом рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Примеры защитник провел десять матчей, в которых сделал три ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - зима 2021, Киран Триппьер
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