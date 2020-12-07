«Манчестер Юнайтед» планирует купить защитника «Атлетико»

Английский защитник Киран Триппьер, выступающий в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», может вернуться на родину. Об этом рапортует издание The Telegraph.

Как сообщает источник, заинтересованность в услугах 30-летнего футболиста проявляет руководство «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» хотят подписать Триппьера с целью усилить конкуренцию для Аарона Уан-Биссаки.

Киран выступает за «матрасников» с лета 2019-го года. Его контракт с испанским топ-клубом рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Примеры защитник провел десять матчей, в которых сделал три ассиста.