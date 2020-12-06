Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Кавани и Марсьяль получили травмы

06 Декабря 2020, 00:39,

Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» в субботу добился волевой победы в гостях у «Вест Хэма» с результатом 3:1. В перерыве Уле Гуннар Сульшер заменил Эдинсона Кавани, а по ходу второго тайма, в числе прочих, был заменён ещё и Антони Марсьяль. После игры норвежский тренер получил вопрос по поводу уходов с поля этих игроков.

«Причина замен Кавани и Марсьяля? Травмы. Печально, но иногда футболисты получают мышечные травмы. Надеюсь, всё не так плохо.

Выход Бруну Фернандеша в перерыве? Ему сегодня хватило сорока пяти минут», - рассказал Сульшер Sky Sports.

На следующей неделе «Манчестер Юнайтед» проведёт важный гостевой матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Антони Марсьяль
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
Поражение от «Зальцбурга» – это провал проекта Николича в «Локомотиве»
Поражение от «Зальцбурга» – это провал проекта Николича в «Локомотиве»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола