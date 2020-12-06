​Кавани и Марсьяль получили травмы

«Манчестер Юнайтед» в субботу добился волевой победы в гостях у «Вест Хэма» с результатом 3:1. В перерыве Уле Гуннар Сульшер заменил Эдинсона Кавани, а по ходу второго тайма, в числе прочих, был заменён ещё и Антони Марсьяль. После игры норвежский тренер получил вопрос по поводу уходов с поля этих игроков.

«Причина замен Кавани и Марсьяля? Травмы. Печально, но иногда футболисты получают мышечные травмы. Надеюсь, всё не так плохо.

Выход Бруну Фернандеша в перерыве? Ему сегодня хватило сорока пяти минут», - рассказал Сульшер Sky Sports.

На следующей неделе «Манчестер Юнайтед» проведёт важный гостевой матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».