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Эвра: «Мне становится смешно, когда Погба сравнивают с ван де Беком»

07 Декабря 2020, 08:42,

УЕФА

Экс-защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал гол своего соотечественника Поля Погба в поединке 11-го тура чемпионата Англии против лондонского «Вест Хэма». Матч завершился победой «красных дьяволов» со счетом 3:1.

«Потрясающий гол в исполнении Погба! Когда Поля сравнивают с Донни ван де Беком, мне становится смешно. Посмотрите еще раз на этот гол», - приводит слова француза портал Goal.com.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии 27-летний хавбек сыграл восемь матчей и отметился забитым мячом.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» с 19 баллами занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Поль Погба, Патрис Эвра
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