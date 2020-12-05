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«МЮ» за 13 минут обыграл «Вест Хэм» и ворвался в зону Лиги чемпионов

05 Декабря 2020, 22:23,

Global Look Press

Набравшие ход «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» играли в 11-м туре Премьер-лиги. «Молотобойцы» на протяжении часа игры выглядели острее соперника впереди, было и попадание в штангу, и выход один на один с голкипером, и голевой удар Томаша Соучека после розыгрыша углового.

Манкунианцы перевернули игру всего за 13 минут в середине второго тайма. Поль Погба вколотил мяч дальним ударом, Мэйсон Гринвуд замкнул прострел с правого фланга, а Маркус Рэшфорд воплотил в гол один из двух выходов на рандеву с голкипером - 3:1. «МЮ» ворвался в четверку лучших команд лиги.

Протокол игры  
Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед
(1:0) Соучек Томаш 38'    
    65' Погба Поль (1:1)
    68' Гринвуд Мэйсон (1:2)
    78' Рэшфорд Маркус (1:3)
Фабьянски Лукаш Бальбуэна Фабиан Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Цоуфал Владимир   85' (Джонсон Бен (   85') Райс Деклан Соучек Томаш Масуаку Артур Боуэн Джаррод   76' (Лансини Мануэль (   76') Форнальс Пабло   75' (Бенрахма Саид (   75') Алле Себастьян
Запасные: Ноубл Марк Диоп Исса Снодграсс Роберт Рэндолф Даррен
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Теллес Алекс Ван де Бек Донни   46' (Рэшфорд Маркус (   46') Мактоминай Скотт Погба Поль Гринвуд Мэйсон Кавани Эдинсон   46' (Фернандеш Бруну (   46') Марсьяль Антони   62' (Мата Хуан (   62')
Запасные: Уильямс Брендон Матич Неманья Грант Ли Туанзебе Аксел
05 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм
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Комментарии (2)
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0
Element-22
05 Декабря 2020, 22:47

перерыв: Сульшер меняет Кавани и оставляет на поле Марсьяля...
55 минута: Марсьяль делает привычное е... лицо и просит замену...
что должно произойти по логике вещей? очевидно, второй гол Вест Хэма, который вытекал из этой игры, МЮ остаётся без нападающего, мучается до последней минуты и теряет очередные очки...
что произошло? ставшее традиционным удачное стечение обстоятельств, а именно: шальной вынос Хендерсона, после которого мяч чудом миновал всю оборону ВХ, и шальной гол попугая, от которого в принципе давно ничего не ждёшь... а затем ещё и переставший развиваться Гринвуд выстрелил.
в общем сезон на таких подарках судьбы не проедешь. GGMU!!!

0
snk6565
05 Декабря 2020, 22:54

Полностью плюсую...но может появиться новый тренд...нужен бегунок...Хендерсон выносит (а делает он это, кстати, не в пример Давидке) и погнали))))...в условиях высокого прессинга, весьма эффективно))))

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