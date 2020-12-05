«МЮ» за 13 минут обыграл «Вест Хэм» и ворвался в зону Лиги чемпионов

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05 Декабря 2020, 22:23,
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Набравшие ход «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» играли в 11-м туре Премьер-лиги. «Молотобойцы» на протяжении часа игры выглядели острее соперника впереди, было и попадание в штангу, и выход один на один с голкипером, и голевой удар Томаша Соучека после розыгрыша углового.
Манкунианцы перевернули игру всего за 13 минут в середине второго тайма. Поль Погба вколотил мяч дальним ударом, Мэйсон Гринвуд замкнул прострел с правого фланга, а Маркус Рэшфорд воплотил в гол один из двух выходов на рандеву с голкипером - 3:1. «МЮ» ворвался в четверку лучших команд лиги.
Протокол игры
|(1:0) Соучек Томаш 38'
|65' Погба Поль (1:1)
|68' Гринвуд Мэйсон (1:2)
|78' Рэшфорд Маркус (1:3)
Фабьянски Лукаш • Бальбуэна Фабиан • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Цоуфал Владимир 85' ( Джонсон Бен ( 85') • Райс Деклан • Соучек Томаш • Масуаку Артур • Боуэн Джаррод 76' ( Лансини Мануэль ( 76') • Форнальс Пабло 75' ( Бенрахма Саид ( 75') • Алле Себастьян
Запасные: Ноубл Марк • Диоп Исса • Снодграсс Роберт • Рэндолф Даррен
Хендерсон Дин • Уан-Биссака Аарон • Линделоф Виктор • Магуайр Гарри • Теллес Алекс • Ван де Бек Донни 46' ( Рэшфорд Маркус ( 46') • Мактоминай Скотт • Погба Поль • Гринвуд Мэйсон • Кавани Эдинсон 46' ( Фернандеш Бруну ( 46') • Марсьяль Антони 62' ( Мата Хуан ( 62')
Запасные: Уильямс Брендон • Матич Неманья • Грант Ли • Туанзебе Аксел
05 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм
перерыв: Сульшер меняет Кавани и оставляет на поле Марсьяля...
55 минута: Марсьяль делает привычное е... лицо и просит замену...
что должно произойти по логике вещей? очевидно, второй гол Вест Хэма, который вытекал из этой игры, МЮ остаётся без нападающего, мучается до последней минуты и теряет очередные очки...
что произошло? ставшее традиционным удачное стечение обстоятельств, а именно: шальной вынос Хендерсона, после которого мяч чудом миновал всю оборону ВХ, и шальной гол попугая, от которого в принципе давно ничего не ждёшь... а затем ещё и переставший развиваться Гринвуд выстрелил.
в общем сезон на таких подарках судьбы не проедешь. GGMU!!!
Полностью плюсую...но может появиться новый тренд...нужен бегунок...Хендерсон выносит (а делает он это, кстати, не в пример Давидке) и погнали))))...в условиях высокого прессинга, весьма эффективно))))