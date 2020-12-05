«МЮ» за 13 минут обыграл «Вест Хэм» и ворвался в зону Лиги чемпионов

Набравшие ход «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» играли в 11-м туре Премьер-лиги. «Молотобойцы» на протяжении часа игры выглядели острее соперника впереди, было и попадание в штангу, и выход один на один с голкипером, и голевой удар Томаша Соучека после розыгрыша углового.

Манкунианцы перевернули игру всего за 13 минут в середине второго тайма. Поль Погба вколотил мяч дальним ударом, Мэйсон Гринвуд замкнул прострел с правого фланга, а Маркус Рэшфорд воплотил в гол один из двух выходов на рандеву с голкипером - 3:1. «МЮ» ворвался в четверку лучших команд лиги.