«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Фосу-Менса

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28 Ноября 2020, 00:30,
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса еще не определился со своим будущим.
Как сообщает Football Insider, «манкунианцы» предложат новый трёхлетний контракт 22-летнему голландскому футболисту. Отмечается, что окончательное решение относительного своего будущего Тимоти примет в январе. Существует вероятность, что он всё же покинет клуб.
В нынешнем сезоне Фосу-Менса принял участие лишь в двух матчах «Манчестер Юнайтед», но голевыми действиями не отметился.
Действующее соглашение Тимоти действует до конца нынешнего сезона. Отметим, что в активе защитник есть три матча за сборную Голландии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Тимоти Фосу-Менса