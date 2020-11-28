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«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Фосу-Менса

28 Ноября 2020, 00:30,

Global Look Press

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса еще не определился со своим будущим.

Как сообщает Football Insider, «манкунианцы» предложат новый трёхлетний контракт 22-летнему голландскому футболисту. Отмечается, что окончательное решение относительного своего будущего Тимоти примет в январе. Существует вероятность, что он всё же покинет клуб.

В нынешнем сезоне Фосу-Менса принял участие лишь в двух матчах «Манчестер Юнайтед», но голевыми действиями не отметился.

Действующее соглашение Тимоти действует до конца нынешнего сезона. Отметим, что в активе защитник есть три матча за сборную Голландии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Тимоти Фосу-Менса
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