«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Фосу-Менса

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса еще не определился со своим будущим.

Как сообщает Football Insider, «манкунианцы» предложат новый трёхлетний контракт 22-летнему голландскому футболисту. Отмечается, что окончательное решение относительного своего будущего Тимоти примет в январе. Существует вероятность, что он всё же покинет клуб.

В нынешнем сезоне Фосу-Менса принял участие лишь в двух матчах «Манчестер Юнайтед», но голевыми действиями не отметился.

Действующее соглашение Тимоти действует до конца нынешнего сезона. Отметим, что в активе защитник есть три матча за сборную Голландии.