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Виллаш-Боаш назвал скандалом включение Бьелсы в число претендентов на приз лучшему тренеру года

27 Ноября 2020, 19:29,

Global Look Press

ФИФА включила тренера «Лидса» Марсело Бьелсу в число претендентов на приз лучшему тренеру календарного года. Также в этом списке находятся Ханс-Дитер Флик, Юрген Клопп, Хулен Лопетеги и Зинедин Зидан.

На ситуацию отреагировал главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш.

«То, что Томаса Тухеля не включили в пятёрку лучших тренеров, - это скандал. ФИФА спит. Бьелса? Он должен выиграть престижный трофей. Он не входит в топ-5 лучших тренеров 2020 года. Это скандал, Бьелса выиграл Чемпионшип, а Тухель выиграл четыре трофея и вышел в финал Лиги чемпионов», - цитирует Виллаш-Боаша Foot Mercato.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Андре Виллаш-Боаш, Лидс, Марсело Бьелса
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