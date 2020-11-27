Виллаш-Боаш назвал скандалом включение Бьелсы в число претендентов на приз лучшему тренеру года

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27 Ноября 2020, 19:29,
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ФИФА включила тренера «Лидса» Марсело Бьелсу в число претендентов на приз лучшему тренеру календарного года. Также в этом списке находятся Ханс-Дитер Флик, Юрген Клопп, Хулен Лопетеги и Зинедин Зидан.
На ситуацию отреагировал главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш.
«То, что Томаса Тухеля не включили в пятёрку лучших тренеров, - это скандал. ФИФА спит. Бьелса? Он должен выиграть престижный трофей. Он не входит в топ-5 лучших тренеров 2020 года. Это скандал, Бьелса выиграл Чемпионшип, а Тухель выиграл четыре трофея и вышел в финал Лиги чемпионов», - цитирует Виллаш-Боаша Foot Mercato.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Андре Виллаш-Боаш, Лидс, Марсело Бьелса