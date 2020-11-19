Агент Жиру считает, что к игроку относятся несправедливо

Агент форварда «Челси» Оливье Жиру высказался, касательно положения его клиента в клубе, сообщает Foot Mercato.

Как сообщает источник, агент Жиру подверг сомнению решение главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда отдать своё предпочтение Тэмми Абрахаму вместо Оливье Жиру.

«Это откровенно несправедливо! Если посмотреть на ситуацию после первого августа, то это напоминает прошлый сезон. За последние шесть месяцев Оливье сыграл более 16 матчей в футболке «Челси», если брать всё его игровое время. Он побил рекорд, о котором никто не говорил, потому что в возрасте 33 лет ни один игрок не добивался такого результата. Фактически, с сентября многое изменилось, кроме того, что Оливье продолжает играть за сборную Франции, вопреки тому, что говорили многие. С Оливье Жиру «Челси» набирал 18 очков в девяти играх, при этом, в семи играх он выходил со старта», - говорит агент Жиру.