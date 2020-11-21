«Челси» вырвался в лидеры после победы над «Ньюкаслом»

В девятом туре Премьер-лиги «Челси» играл на выезде против «Ньюкасла» и в не особо событийной борьбе набрал три очка.

ондонцам помог быстрый гол, когда на 10-й минуте под давлением противника в свои ворота срезал мяч Федерико Фернандес. У Тимо Вернера был невероятный момент, но форвард не попал в створ. «Челси» поставил точку в середине второго тайма, когда Вернер пробежал с мячом больше половины поля и сделал все для голевого удара Тэмми Абрахама.

Победа 2:0 вывела «синих» на первое место.