«Челси» вырвался в лидеры после победы над «Ньюкаслом»

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21 Ноября 2020, 17:23,
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В девятом туре Премьер-лиги «Челси» играл на выезде против «Ньюкасла» и в не особо событийной борьбе набрал три очка.
Протокол игры
|10' Фернандес Федерико (0:1)
|65' Абрахам Тэмми (0:2)
Дарлоу Карл • Манкильо Хави 65' ( Альмирон Мигель ( 65') • Фернандес Федерико • Ласcеллс Джамал 46' ( Шёр Фабиан ( 46') • Кларк Киран • Льюис Джамал • Мёрфи Джейкоб • 45'Хэйден Айзак • 39'Лонгстафф Шон • Сент-Максимин Аллан 74' ( Кэрролл Эндрю ( 74') • Жоэлинтон
Запасные: Шелви Джонджо • Хендрик Джефф • Крафт Эмиль • Гиллеспи Марк
Менди Эдуар • Джеймс Рис II • Зума Курт • Рюдигер Антонио • Чилвел Бенджамин 82' ( Эмерсон Палмиери ( 82') • Ковачич Матео • Канте Н'Голо • Маунт Мэйсон • Зиеш Хаким 87' ( Жиру Оливье ( 87') • Абрахам Тэмми • Вернер Тимо 76' ( Хадсон-Одои Каллум ( 76')
Запасные: Аспиликуэта Сесар • Жоржиньо II • Кристенсен Андреас • Аррисабалага Кепа
21 ноября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
ондонцам помог быстрый гол, когда на 10-й минуте под давлением противника в свои ворота срезал мяч Федерико Фернандес. У Тимо Вернера был невероятный момент, но форвард не попал в створ. «Челси» поставил точку в середине второго тайма, когда Вернер пробежал с мячом больше половины поля и сделал все для голевого удара Тэмми Абрахама.
Победа 2:0 вывела «синих» на первое место.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Ньюкасл
Пенсы очки теряли из за оплошностей Кепы , сейчас бы они неплохо бы оторвались .