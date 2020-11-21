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«Челси» вырвался в лидеры после победы над «Ньюкаслом»

21 Ноября 2020, 17:23,

Global Look Press

В девятом туре Премьер-лиги «Челси» играл на выезде против «Ньюкасла» и в не особо событийной борьбе набрал три очка.

Протокол игры  
Ньюкасл 0:2 Челси
    10' Фернандес Федерико (0:1)
    65' Абрахам Тэмми (0:2)
Дарлоу Карл Манкильо Хави   65' (Альмирон Мигель (   65') Фернандес Федерико Ласcеллс Джамал   46' (Шёр Фабиан (   46') Кларк Киран Льюис Джамал Мёрфи Джейкоб   45' Хэйден Айзак   39' Лонгстафф Шон Сент-Максимин Аллан   74' (Кэрролл Эндрю (   74') Жоэлинтон
Запасные: Шелви Джонджо Хендрик Джефф Крафт Эмиль Гиллеспи Марк
Менди Эдуар Джеймс Рис II Зума Курт Рюдигер Антонио Чилвел Бенджамин   82' (Эмерсон Палмиери (   82') Ковачич Матео Канте Н'Голо Маунт Мэйсон Зиеш Хаким   87' (Жиру Оливье (   87') Абрахам Тэмми Вернер Тимо   76' (Хадсон-Одои Каллум (   76')
Запасные: Аспиликуэта Сесар Жоржиньо II Кристенсен Андреас Аррисабалага Кепа
21 ноября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

ондонцам помог быстрый гол, когда на 10-й минуте под давлением противника в свои ворота срезал мяч Федерико Фернандес. У Тимо Вернера был невероятный момент, но форвард не попал в створ. «Челси» поставил точку в середине второго тайма, когда Вернер пробежал с мячом больше половины поля и сделал все для голевого удара Тэмми Абрахама.

Победа 2:0 вывела «синих» на первое место.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Ньюкасл
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
21 Ноября 2020, 17:54

Пенсы очки теряли из за оплошностей Кепы , сейчас бы они неплохо бы оторвались .

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