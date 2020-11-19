Тренер «Челси» Лэмпард об угрозе увольнения: Всё будет хорошо

Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард допускает, что в конечном итоге может быть уволен владельцем клуба Романом Абрамовичем, сообщает Tribalfootball.

Абрамович полностью поддержал Лэмпарда в это трансферное окно, потратив на новых игроков 200 миллионов евро, дабы «синие» могли претендовать на титул.

Эти деньги приходят с надеждой на успех, когда известный требовательный владелец безжалостно увольняет ряд менеджеров мирового класса.

Лэмпард стал свидетелем этого, когда являлся игроком лондонского «Челси», завоёвывая многие крупные награды.

На данный момент «пенсионеры» идут на пятом месте, набрав 15 очков в восьми турах.