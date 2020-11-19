Почему Обамеянг перестал забивать за «Арсенал»

Пьер-Эмерик Обамеянг – капитан и главная звезда «Арсенала». Продление контракта с габонским нападающим лишь подчеркнуло амбициозность проекта «канониров» под руководством Микеля Артеты, вот только текущий сезон получается для Обамеянга не самым ярким. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, почему лидер лондонского клуба стал забивать меньше.

Проблемы «Арсенала» в атаке

Почти год Микель Артета трудится в «Арсенале». Надо сказать, что оптимизма в округах «Эмирейтс» стало больше, но игровых проблем у команды по-прежнему вагон и маленькая тележка. Одна из таких проблем сосредоточена в линии атаки. Издание The Athletic опубликовало на этот счёт весьма убедительные данные, перевод которых можно найти в Telegram-канале «Начальник Абрамовича».

Футболисты «Арсенала» банально мало бьют по воротам, имея лишь пятнадцатый результат в АПЛ по среднему количеству ударов за матч. К столь удручающему показателю приводит долгая возня с мячом и несклонность футболистов к риску в атаке, который иногда так нужен для создания голевой возможности. В заключительной трети поля хуже «канониров», в среднем имеющих 29 владений за матч около чужой штрафной площади, только «Ньюкасл».

В условиях, когда команда чересчур дорожит мячом и не торопится доводить атаки до логического завершения в виде удара, Обамеянгу сложно показать свои лучшие качества. Если взять общие показатели «Арсенала» по ударам, то вряд ли можно удивляться тому факту, что в восьми матчах текущего чемпионата Англии Обамеянг только десять раз пробил по воротам. В трёх играх – против «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» - габонец вообще ни разу не ударил.

Эхо нового контракта

Пока Обамеянг в средине сентября не поставил подпись под новым контрактом с «Арсеналом», в прессе то и дело появлялись спекуляции по поводу будущего форварда. Так, например, слухи активно связывали его с «Барселоной», тем более что прежний трудовой договор Пьера-Эмерика был рассчитан только до конца текущего сезона, и испытывающий финансовые трудности каталонский клуб имел шансы подписать нападающего бесплатно.

Складывалось ощущение, что Обамеянг никак не мог определиться, оставаться ли ему в «Арсенале» или принять новый вызов в другом клубе. Учитывая возможную смену клубной прописки, форварду нужно было поддерживать высокий уровень игры, чтобы таким образом рекламировать себя на трансферном рынке и в одночасье иметь основания выбить более щедрый контракт на «Эмирейтс». Теперь, когда Обамеянг определился со своим будущим на ближайшие сезоны и подписал трёхлетнее соглашение с «канонирами», необходимость такой рекламы отпала. Конечно, это лишь предположение, но мотивация футболиста вполне могла немного снизиться.

Банальный спад

Любому футболисту – если это не уникальные Криштиану Роналду и Лионель Месси – сложно поддерживать высокий уровень игры на протяжении длительного отрезка времени. Обамеянг провёл два полноценных качественных сезона в «Арсенале», несмотря на проблемы команды с разными тренерами. В сезоне 2018/2019 габонец вошёл в тройку лучших бомбардиров Премьер-лиги (22 гола), а в сезоне 2019/2020 – занял второе место, уступив Джейми Варди (22 гола против 23).

Обамеянг в настоящий момент может переживать банальный спад. В этом чемпионате Англии Пьер-Эмерик забил только дважды, причём один из этих голов был оформлен с пенальти. Ещё один раз габонец выступал в качестве ассистента для партнёра по команде. Обамеянг нанёс только десять ударов, сделал только десять ключевых передач и только трижды успешно шёл в дриблинг. Фанаты «Арсенала» верят, что в ближайшее время капитан команды улучшит свои показатели и будет снова приносить максимум пользы.