Жиру может сменить «Челси» на «Вест Хэм»

Французский нападающий Оливье Жиру, который принял решение покинуть лондонский «Челси», может продолжить карьеру в другом английском клубе.

Согласно информации издания tribalfootball, 34-летний футболист попал в сферу интересов другого английского клуба - «Вест Хэма». Руководство «молотобойцев» собирается предложить Жиру краткосрочный контракт, который будет рассчитан до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2020/2021 нападающий принял участие в шести поединках во всех турнирах и отличился забитым мячом. Его трудовое соглашение с «пенсионерами» рассчитано до середины 2021-го года.