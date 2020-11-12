Жиру может сменить «Челси» на «Вест Хэм»

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12 Ноября 2020, 10:12,
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Французский нападающий Оливье Жиру, который принял решение покинуть лондонский «Челси», может продолжить карьеру в другом английском клубе.
Согласно информации издания tribalfootball, 34-летний футболист попал в сферу интересов другого английского клуба - «Вест Хэма». Руководство «молотобойцев» собирается предложить Жиру краткосрочный контракт, который будет рассчитан до конца нынешнего сезона.
В сезоне-2020/2021 нападающий принял участие в шести поединках во всех турнирах и отличился забитым мячом. Его трудовое соглашение с «пенсионерами» рассчитано до середины 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вест Хэм, Оливье Жиру, Трансферы футбола - зима 2021