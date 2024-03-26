Глава академии «Ростова» – о смягчения лимита в Первой лиге: «Хотим, чтобы приезжали непонятные иностранцы?»

Глава академии «Ростова» Антон Тупиков поделился мнением о возможном смягчении лимита в Первой лиге.

«Мы категорически против введения нового лимита в ФНЛ. Вместо того, чтобы подумать, как улучшить качество молодых игроков и как им давать шанс, чтобы они себя проявляли, мы хотим принять решение, чтобы к нам приезжали непонятно какого уровня иностранцы», – приводит слова Тупикова издание Legalbet.

Накануне СМИ сообщали, что в Первой лиге могут смягчить лимит на легионеров: до семи игроков в заявке, не более пяти на поле.

На данный момент в заявке клуба Первой лиги на сезон может быть не больше четырёх иностранцев, во Второй лиге легионеры запрещены.