В ближайшее время может смениться главный тренер в московском «Торпедо».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией, нынешнему наставнику Олегу Кононову дали два матча на исправление ситуации. Также отмечается, что руководство столичного клуба контактировало с Игорем Черевченко.

Напомним, что 49-летний специалист на данный момент находится без работы. Последним его клубом был «Истилкол» из Таджикистана, с которым он прекратил сотрудничество в середине февраля.

«Автозаводцы» на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, опережая зону вылета на четыре очка.