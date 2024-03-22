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«Торпедо» может сменить тренера — известен кандидат слухи

22 Марта 2024 • 11:26 Комментировать

В ближайшее время может смениться главный тренер в московском «Торпедо».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией, нынешнему наставнику Олегу Кононову дали два матча на исправление ситуации. Также отмечается, что руководство столичного клуба контактировало с Игорем Черевченко.

Напомним, что 49-летний специалист на данный момент находится без работы. Последним его клубом был «Истилкол» из Таджикистана, с которым он прекратил сотрудничество в середине февраля.

«Автозаводцы» на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, опережая зону вылета на четыре очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Олег Кононов Игорь Черевченко ещё теги
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