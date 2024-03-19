Тихонов: «Пока рано судить, принимают ли мои требования игроки»

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов минувшей зимой принял новый вызов в тренерской карьере, он возглавил красноярский «Енисей». Спустя три недели после возобновления сезона Мелбет-Первой лиги весной специалист оценил игру своей команды.

«Пока рано судить, принимают ли мои требования игроки. Цельный и острый футбол сложно показать сразу, зимой от нас ушла часть футболистов – их заменили другие. Всегда хочется играть как во втором тайме с «Ленинградцем», - говорит Тихонов «Чемпионату».

Напомним, что «Енисей» относительно неплохо стартовал при Тихонове. Сначала сибиряки обыграли «Торпедо» дома (1:0), после проиграли «Акрону» в напряжённой схватке (2:3), а в третьем по счёту весеннем туре размололи в гостях «Ленинградец» (4:0).

Как итог – у команды уже девятое место и 30 очков.