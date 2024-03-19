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Мелбет-Первая лига

Игрок «Родины» Крижан назвал цели команды в нынешнем сезоне

19 Марта 2024 • 11:52 Комментировать

Защитник «Родины» Митья Крижан высказался о целях столичного клуба в нынешнем сезоне.

Словенец отметил, что главной задачей является выход в Российскую премьер-лигу.

«В прошлом сезоне не получилось занять первое либо второе место. Надо пытаться в этом», - приводит слова Крижана «РБ Спорт».

Вчера, 18 марта, в матче 23-го тура Первой лиги столичный клуб на своём поле оказался сильнее «Кубани» (1:0) и смог подняться на пятую строчку в турнирной таблице, уступая зоне стыковых игр три очка.

В следующем туре подопечные Франка Артиги на выезде сыграют против владикавказской «Алании» (24.03).

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Митья Крижан
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