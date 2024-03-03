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Мелбет-Первая лига

Быстрое удаление у «Алании» помогло «Нефтехимику» разгромно победить

03 Марта 2024 • 19:52 Комментировать
Нефтехимик
3:0
Алания
окончен

«Алания» продлила серию без побед и после возобновления Мелбет-Первой лиги. В первом весеннем матче коллектив из Владикавказа гостил у «Нефтехимика» и проиграл. Ключевым моментом стало удаление Сослана Качмазова на 19-й минуте. Автогол Константина Плиева на 44-й минуте стал решающим, а после перерыва «Нефтехимик» забил снова усилиями Павла Котова (с пенальти) и Данилы Емельянова - 3:0.

Команда из Нижнекамска делит восьмое место, ее соперник - шестой.

Протокол игры  
Нефтехимик3:0Алания
(1:0) Плиев Константин44'  
(2:0) Котов Павел51'  
(3:0) Емельянов Данила57'  
Голубев АндрейБердников АлексейСитдиков МаратШоркин МаксимГерасимов АлексейКотов Павел 70' (Липовой Данил ( 70') Емельянов ДанилаДенисов Роман 82' (Талалай Денис ( 82') Кокоев Давид 70' (Шильцов Константин ( 70') Джамилов Султан 85' (Магомедов Рашид ( 85') Котик Артём 70' (Базелюк Константин ( 70')
Запасные: Кахидзе АлександрСагуткин ДаниилЗириков НиколайЕщенко СергейМорозов КириллГалиулин ВагизЗорин Богдан
Солдатенко РостиславБутаев АллонПлиев КонстантинКачмазов Сослан  19'Багаев АланЦаллагов ИбрагимЦараев Алан 23' (Хабалов Алан ( 23') Кобесов Давид 67' (Гурциев Батраз ( 67') Тарба ЗаурГиоргобиани Николай 67' (Хадарцев Батраз ( 67') Караев Давид 67' (Машуков Ислам ( 67')
Запасные: Хугаев АланЗасеев АзаматГубиев ЭрикГаглоев ТарасНатабашвили ГеоргийШавлохов Давид
03 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Нефтехимик

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08:04
Рискованная ставка и прогноз на матч Нефтехимик – Алания Мелбет-Первой лиги – 3 марта 2024
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Сегодня, 03 Марта
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