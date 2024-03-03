Быстрое удаление у «Алании» помогло «Нефтехимику» разгромно победить

«Алания» продлила серию без побед и после возобновления Мелбет-Первой лиги. В первом весеннем матче коллектив из Владикавказа гостил у «Нефтехимика» и проиграл. Ключевым моментом стало удаление Сослана Качмазова на 19-й минуте. Автогол Константина Плиева на 44-й минуте стал решающим, а после перерыва «Нефтехимик» забил снова усилиями Павла Котова (с пенальти) и Данилы Емельянова - 3:0.

Команда из Нижнекамска делит восьмое место, ее соперник - шестой.