Быстрое удаление у «Алании» помогло «Нефтехимику» разгромно победить

«Алания» продлила серию без побед и после возобновления Мелбет-Первой лиги. В первом весеннем матче коллектив из Владикавказа гостил у «Нефтехимика» и проиграл. Ключевым моментом стало удаление Сослана Качмазова на 19-й минуте. Автогол Константина Плиева на 44-й минуте стал решающим, а после перерыва «Нефтехимик» забил снова усилиями Павла Котова (с пенальти) и Данилы Емельянова - 3:0.
Команда из Нижнекамска делит восьмое место, ее соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Плиев Константин44'
|(2:0) Котов Павел51'
|(3:0) Емельянов Данила57'
Голубев Андрей•Бердников Алексей•Ситдиков Марат•Шоркин Максим•Герасимов Алексей•Котов Павел70' (Липовой Данил (70') •Емельянов Данила•Денисов Роман82' (Талалай Денис (82') •Кокоев Давид70' (Шильцов Константин (70') •Джамилов Султан85' (Магомедов Рашид (85') •Котик Артём70' (Базелюк Константин (70')
Солдатенко Ростислав•Бутаев Аллон•Плиев Константин•Качмазов Сослан• 19'Багаев Алан•Цаллагов Ибрагим•Цараев Алан23' (Хабалов Алан (23') •Кобесов Давид67' (Гурциев Батраз (67') •Тарба Заур•Гиоргобиани Николай67' (Хадарцев Батраз (67') •Караев Давид67' (Машуков Ислам (67')
03 марта.
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