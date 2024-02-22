«Кубань» расторгла контракт с Чуперкой

31-летний полузащитник Валерий Чуперка отзаявлен из краснодарской «Кубани», участника Мелбет-Первой лиги. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Сергей Ильёв.

По его информации, Чуперку поставили перед фактом, что с ним расторгнут контракт.

«К этому всё шло — еще в январе краснодарцы вывели Чуперку из состава. В услугах игрока заинтересовано частное питерское «Динамо», но во Вторую лигу он идти не хочет», - отмечает Ильёв.

Что примечательно, в текущем сезоне Чуперка сыграл за «Кубань» Вадима Евсеева в 18 встречах, в которых отметился одним забитым голом и двумя голевыми передачами.