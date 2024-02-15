32-летний защитник московской «Родины» Заурбек Плиев может продолжить карьеру в другом клубе.

Как стало известно корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в трансфере игрока проявляет владикавказская «Алания». Стоит отметить, что в осетинском клубе играет брат Заурбека – Константин.

В первой половине сезона Плиев провел шесть матчей в Мелбет-Первой лиге. Защитник получил три желтые карточки.

После 20 туров первого дивизиона «Алания» набрала 32 балла и занимает шестое место в турнирной таблице.