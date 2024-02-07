​«Шинник» проиграл команде из Казахстана

В рамках подготовки ко второй части сезона «Шинник» в среду проводил товарищеский матч против казахстанского «Актобе». Ярославская команда проиграла со счётом 1:2. Все голы в этом матче были забиты ещё до наступления перерыва. В составе «Шинника» результативным ударом отметился Игорь Андреев.

Отметим, что на текущий момент «Шинник» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги – второго по рангу футбольного дивизиона России.

Добавим, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром «Шинника».