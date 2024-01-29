Талалаев лично летал в Италию, чтобы просмотреть игрока «Специи»

Паузу между зимними сборами все проводят по-своему. Вот и российский тренер «Химок» Андрей Талалаев решил провести её с пользой для себя и своего клуба – и слетал в Италию.

Как пишет Сергей Ильёв в своём телеграм-канале, Талалаев в минувшие выходные побывал в городе Пиза, где местная одноимённая команда играла против «Специи» в Серии Б. Игру Андрей Викторович посетил с женой.

«По моим данным, в фокусе его внимания находится один из игроков «Специи». Речь о долгосрочной перспективе, с прицелом на летнее трансферное окно», - отмечает Ильёв.

«Химки» Талалаева идут на втором месте в Мелбет-Первой лиге с 36 баллами, лишь на одно очко уступая «Динамо» из Махачкалы.